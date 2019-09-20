الرئيس الأفغاني يتعهد باتخاذ تدابير للحيلولة دون وقوع ضحايا مدنيين

تعهد رئيس أفغانستان، أشرف غاني، باتخاذ تدابير بهدف الحيلولة دون وقوع ضحايا مدنيين في الحرب ضد المتشددين.
وأكد غاني - خلال اجتماع انتخابي بمدينة "جلال آباد" بمحافظة "ننكرهار" حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة - أنه قد قدمما وصفه بـ "الضوابط والموازين" بغرض وقف الغارات الليلية والهجمات التي تسفر عن سقوط مدنيين، وأنه أمر بفتح تحقيقات للوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوع الحوادث الأخيرة وملابساتها والتي استهدفته خلالها القوات الأفغانية بالخطأ مدنيين.
فيما لم يعلق غاني بشكل مباشر على الغارة الجوية التي نفذتها طائرة بدون طيار أمريكية بمحافظة "ننكرهار" شرقي الأفغانية أمس والتي أسفرت عن مقتل 30 مدنيًا.
من جهتهم، أوضح مسئولون أمنيون أمريكيون في أفغانستان أن الهدف من الغارة الجوية كان تدمير وكر لمقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي.
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