اليمن يبحث التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر

بحث محمد عسكر وزير حقوق الانسان اليمني، اليوم الجمعة، مع نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف جيل كاربونير، ونائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط كريستيان كاردون مجالات التعاون والعمل المشترك بين الوزارة واللجنة الدولية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت" أنه جرى خلال اللقاء مناقشة واستعراض عدداً من القضايا والمواضيع ذات الصلة بحقوق الانسان في اليمن، ومجالات التعاون والعمل المشترك بين الوزارة واللجنة الدولية.
وأشاد وزير حقوق الإنسان بالجهود التي تقوم بها اللجنة في اليمن، مؤكداً
واطلع الوزير عسكر المسئولين في اللجنة على تطورات الوضع الانساني في اليمن في ظل استمرار الحرب التي تشنها مليشيات الحوثي والجهود التي تقوم بها وزارة حقوق الإنسان من خلال توعية المجتمع ، مؤكدا بأن الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة حقوق الإنسان ستعمل على تذليل أي عقبات تعترض العمل الإنساني وتوفير كافة الظروف الملائمة لعمل بعثة اللجنة في اليمن ، مشيراً الى أن العمل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر أولوية بالنسبة للوزارة.
بدوره أشار نائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى أن اللجنة ستنفذ أنشطتها في اليمن وأنها بصدد توسيع وتطوير التعاون المشترك مع وزارة حقوق الانسان خلال المرحلة المقبلة ليشمل ملفي الاحتجاز ومصلحة السجون وبناء القدرات في القانون الدولي الانساني، مؤكدا حرص اللجنة على العمل في اليمن بهذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها.
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