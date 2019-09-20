39 قتيلاً حصيلة جديدة لهجوم "طالبان" في أفغانستان

ارتفعت حصيلة هجوم استهدف، اليوم الخميس، مستشفى في جنوب أفغانستان وتبنّته حركة طالبان إلى 39 قتيلاً على الأقلّ و140 مصاباً، اليوم الجمعة.

وقالت سلطات ولاية زابل، إن الهجوم الذي تمّ بشاحنة مفخخة كان يستهدف مقرّ جهاز الاستخبارات في مدينة قلات، عاصمة الولاية، غير أنّ مستشفى مجاوراً تعرّض إلى الجزء الأكبر من الأضرار.

وقال المتحدث باسم الحكومة المحلية غول إسلام سيال، إنّ "حصيلة الهجوم على مستشفى قلات ارتفع إلى 39 قتيلاً و140 مصاباً"، فيما أشار رئيس المجلس الإقليمي عطا جان حق بيان من جهته إلى أنّ الحصيلة هي 41 قتيلاً و185 مصاباً.

Advertisements

اقرأ أيضاً... الولايات المتحدة تدين هجمات أفغانستان الأخيرة

وتبنّت "طالبان" الهجوم عبر المتحدّث باسمها قاري يوسف الذي قال "نفّذنا هجوماً (انتحارياً) على مقرّ المديرية الوطنية للأمن"، زاعماً أنّ المبنى دمّر بالكامل.

ويستمر تصاعد أعمال العنف قبل أقلّ من عشرة أيام على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 28 سبتمبر، وكان عدد من المراقبين توقّعوا حدوثه، خاصة أنّ طالبان تصف الاقتراع بغير القانوني.