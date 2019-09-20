"التحالف" يستهدف مواقع تفخيخ زوارق تابعة للميليشيات في اليمن

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن القوات المشتركة للتحالف نفذت، فجر اليوم الجمعة، عملية استهداف نوعية شمال محافظة الحديدة ضد أهداف معادية تهدد الأمن الإقليمي والدولي تتبع لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران.

وأضاف المالكي، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذه العملية جاءت "إلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف يوم الخميس (18 سبتمبر 2019م) بشأن اعتراض وتدمير زورق مفخخ ومسيّر عن بعد".

وأوضح العقيد المالكي أن "الأهداف المدمرة شملت عدد (4) مواقع لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيّرة عن بعد وكذلك الألغام البحرية، حيث يتم استخدام هذه المواقع لتنفيذ الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية التي تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

Advertisements

اقرأ أيضاً... التحالف يعترض ويدمر زورقاً مفخخاً أطلقته ميليشيات الحوثي

وأضاف المتحدث أن "الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني وانتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة".

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لها الحق المشروع في اتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأهداف العسكرية المشروعة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية مع استمرار دعمها لكافة الجهود السياسية لتطبيق اتفاق ستوكهولم وإنهاء الانقلاب.