كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال متهمين سوريين على الحدود في كمين نصبته لهما القوات الأمنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقع متهمان اثنان يحملان الجنسية السورية، اليوم الجمعة 20 سبتمبر، في كمين نصبته لهما القوات الأمنية العراقية، على الحدود بين العراق وسوريا.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان حصلت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، على نسخة منه، اليوم، بأن قوة من الفوج الرابع باللواء الثامن في الفرقة السابعة ضمن قيادة عمليات الجزيرة، وبعد نصب كمين محكم تلقي القبض على متهمين اثنين يحملان الجنسية السورية.
وأضافت الخلية أن العملية جاءت بناء على معلومات مديرية الاستخبارات العسكرية، موضحة أن المتهمين تم اعتقالهما خلال محاولتهما عبور الساتر الحدودي قرب قرية تل صفوك على الحدود العراقية السورية، وبحوزتهما 25 منظومة إنترنت.
وأكدت خلية الإعلام الأمني العراقي أنه تم اتخاذ بحق المتهمين، الإجراءات القانونية أصوليا.
يذكر أن فصائل عراقية مسلحة تعرضت للقصف في التاسع من سبتمبر الجاري، داخل الحدود السورية، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وبحسب "هآرتس"، فقد "نسبت سلسلة من الضربات الأخيرة في العراق إلى إسرائيل، بعضها وقع بالقرب من الحدود السورية، وكانت تستهدف المليشيات الشيعية المرتبطة بإيران، وتهدف إلى إحباط محاولات تهريب الأسلحة إلى سوريا".
وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق من الشهر الماضي إلى مسؤولية إسرائيل عن الضربات، وقال إن إيران ليس لديها حصانة في أي مكان وأن القوات الإسرائيلية "ستتصرف، وهي تعمل حاليا ضدهم".