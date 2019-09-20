كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تؤكد حرصها على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، إن بلاده حريصة على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة.
وكتب قرقاش في حسابه بموقع تويتر: "في ظل نظام دولي متقلب وأجواء إقليمية ملبدة بالغيوم، يبرز حرص دولة الإمارات على أولوية الدبلوماسية والعمل مع الأشقاء والأصدقاء نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة من خلال العمل المشترك وهو ما يمثل توجهنا في هذا التجمع الدولي الحاشد".
وأشار إلى أن "الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان سيترأس وفدا وزاريا ودبلوماسيا كبيرا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، والمشاركة الفعالة للدبلوماسية الإماراتية في هذا التجمع الدولي تقليد راسخ ومنصة مهمة للتواصل بشأن توجهات الدولة وسياساتها".
كان قد بحث الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، في وقت سابق، تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن واستقرار شعوبها ومقدرات دولها، خاصة ما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الخليج العربي والتداعيات الناتجة عن الهجمات العدوانية الأخيرة على مواقع شركة أرامكو في السعودية.
وفي ختام اللقاء أكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والعمل على ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، إضافة إلى تكثيف الجهود والمساعي للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها بما يضمن مصالح شعوبها وأمن دولها.