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الإمارات تؤكد حرصها على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تؤكد حرصها على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، إن بلاده حريصة على صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة.

وكتب قرقاش في حسابه بموقع تويتر: "في ظل نظام دولي متقلب وأجواء إقليمية ملبدة بالغيوم، يبرز حرص دولة الإمارات على أولوية الدبلوماسية والعمل مع الأشقاء والأصدقاء نحو صيانة السلم والاستقرار الإقليمي وحماية الملاحة وأمن الطاقة من خلال العمل المشترك وهو ما يمثل توجهنا في هذا التجمع الدولي الحاشد".

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وأشار إلى أن "الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان سيترأس وفدا وزاريا ودبلوماسيا كبيرا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، والمشاركة الفعالة للدبلوماسية الإماراتية في هذا التجمع الدولي تقليد راسخ ومنصة مهمة للتواصل بشأن توجهات الدولة وسياساتها".

كان قد بحث الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، في وقت سابق، تطورات الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن واستقرار شعوبها ومقدرات دولها، خاصة ما يتعلق بمستجدات الأوضاع في منطقة الخليج العربي والتداعيات الناتجة عن الهجمات العدوانية الأخيرة على مواقع شركة أرامكو في .

وجاءت مباحثات ولي عهد أبوظبي مع بومبيو خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي للإمارات بعد زيارة السعودية لبحث تداعيات الهجوم على شركة أرامكو، في الوقت الذي جرى أيضا خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا جوانب التعاون الثنائي ومستوى التنسيق المشترك بين البلدين وحرصهما على تنميته وترسيخه في المجالات كافة بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين وشعبيهما.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن دولة الإمارات ودول العالم تدعم السعودية وتقف إلى جانبها في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تتعرض لها وترفض أي محاولة للعبث بأمنها واستقرارها أو النيل منها، وتعتبر أن أي تهديد لها هو تهديد للأمن والسلم العالميين.
وشدد على موقف الإمارات الثابت في العمل من أجل الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.

وفي ختام اللقاء أكد الجانبان أهمية مواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والعمل على ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، إضافة إلى تكثيف الجهود والمساعي للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها بما يضمن مصالح شعوبها وأمن دولها.

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