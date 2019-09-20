كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران لن تؤثر على موقفنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبرت الخارجية الروسية العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران غير شرعية، مشددة على عزم روسيا مواصلة التعاون مع الجمهورية الإسلامية في القطاع المصرفي.

الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران لن تؤثر على موقفناترامب يعلن فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني.

وقال مدير القسم الثاني المعني بشؤون آسيا في الخارجية الروسية، ضمير كابولوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، اليوم الجمعة: "نعتبر العقوبات الأحادية غير شرعية، وهذه التطورات لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على مواقفنا من إيران".

وتابع كابولوف: "سنواصل التعاون مع إيران في القطاع المصرفي وفقا لما خططنا له. وهذا الأمر لن يغير شيئا".

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، عن فرض بلاده حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف البنك الوطني الإيراني، وقال إن هذه الإجراءات التقييدية هي الأرفع التي تم تطبيقها ضد الجمهورية الإسلامية في أي وقت مضى.

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من جانبه، زعم وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن البنك الوطني الإيراني كان "آخر مصدر تمويل" بالنسبة لسلطات البلاد.