كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمين العام لـ"حزب الله": نرفض أي قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام لـ"حزب الله"، حسن نصر الله، اليوم الجمعة 20 سبتمبر، نرفض أي قواعد اشتباك جديدة مع إسرائيل.

وأوضح نصر الله، في خطاب بثته قناة "المنار" اللبنانية، إن حزب الله سيبقى ملتزما بقواعد الاشتباك الحالية، كما أكد رفضه أي قواعد اشتباك جديدة، ومن حقنا الاستمرار في التصدي للطائرات المسيرة"، مضيفا، إن قرار مواجهتها (الطائرات المسيرة)، أدى إلى تراجع عدد خروقها للأجواء اللبنانية".

​واستمر "سنبقى ملتزمين بقواعد الاشتباك، والأمر لا ينتهي هناك وإنما هو بداية المسار، وهذا أمر خاضع للميدان."

Advertisements

وبحسب قناة "المنار" المقربة من "حزب الله"، تم إسقاط الطائرة بالأسلحة المناسبة في خراج بلدة رامية في جنوب لبنان، مضيفة أن "حزب الله" أعلن أن الطائرة المسيرة الإسرائيلية أصبحت بيد المقاومين.

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية حالة من التوتر الحذر، منذ إعلان سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين فوق معقل "حزب الله"، في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلن الحزب عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان. وذكر في بيانه أن العملية أسفرت عن قتل وجرح من في داخل الآلية.

وكان أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله توعد باستهداف الطائرات المسيرة الإسرائيلية، التي تخرق الأجواء اللبنانية، وذلك بعد سقوط طائرة مسيّرة إسرائيلية وانفجار أخرى في ضاحية بيروت الجنوبية، في 25 آب/ أغسطس.