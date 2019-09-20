كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخصين في هجوم مسلح بمدينة ليون الفرنسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مدينة ليون الفرنسية، الجمعة، هجوما نفذه رجل مسلح، تسبب في إصابة شخصين على الأقل بجروح.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد كان المسلح البالغ من العمر 22 سنة، يحمل بندقية وقام بفتح النار على الناس في شارع "ساكس غومبيتا" بالدائرة الثالثة في ليون قبل أن يختبىء في شقته.

وقامت مصالح الأمن بفرض طوق أمني على مداخل الدائرة بالإضافة ومحاصرة العمارة التي كان يختبىء المسلح داخل أحدى شققها في شارع فيليروي.

ونشرت شرطة مدينة ليون على حسابها الرسمي في تويتر، "انتهاء عملية" في الدائرة الثالثة للمدينة، والتي انتهت "بالقبض على المتهم من قبل قوات الأمن"

فيما لم تكشف عن هوية المشتبه فيه أو دوافع الهجوم، وتبقى لحد الآن فرضية الهجوم الإرهابي مستبعدة بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية عن مصادر.

ونشرت قوات الأمن عناصرها بمختلف نقاط المدينة، مع رفع حالات التأهب، حسبما أعلنته الشرطة.

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وعرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو، يوضح لحظة إطلاق نار في مدينة ليون الفرنسية، مما أدى إلى إصابة شخصين.