كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناطق الجيش اليمني: نحقق انتصارات متوالية ضد الميليشيات الإرهابية في مختلف الجبهات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد عبده مجلي، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، إن الجيش الوطني اليمني يحقق انتصارات متوالية ضد الميليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في مختلف الجبهات القتالية في صعداء وكتاف وفي محافظة حجة في منطقة حرض، والسيطرة على مساحات شاسعة من الأرض وتكبيد الميليشيات الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وانتزاع الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في طرقات وأماكن.

وأضاف "مجلي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أن هناك إسناد للطيران من قبل الطيران المقاتل لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، وخلال اليومين الماضيين كان هناك عمليات قتال جوية للطيران المقاتل في منطقة الجبانة والعرج في محافظة الحديدة، وكان هناك تعرض كبير لتلك المواقع ودمرت عدد رمن الزوارق التي كانت تجهزها الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف ممر التجارة الدولية، وكانت هذه العملية العسكرية كانت عملية نوعية ضد الميليشيات بالحديدة حيث تم تدمير 4 مواقع حوثية لتجميع وتفخيخ الزوارق المسيرة عن بعد، وصناعة الألغام البحرية.

وتابع الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، أن التحالف العربي ناشد المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية للميليشيات الإرهابية التي تشكل خطر كبير على أمن اليمن، مشيرًا إلى أن الميليشيات الانقلابية بالحديدة بدأت على اختراق وقف إطلاق النار، وما زالت تقوم بالمجارز بحق المدنيين بالحديدة، موضحًا أن جميع المؤشرات تُشير إلى أن الأسلحة المستخدمة بهجوم أرامكو إيرانية، واستهداف المملكة العربية السعودية يعتبر إعتداء على الأمة العربية والمصالح العالمية، ولم يقف العالم مكتوف الأيدي تجاه الإعتداءات الإيرانية.

