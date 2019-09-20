وفاة سيدة حامل في المستشفى الإقليمي في العرائش وأقاربها: توفيت بسبب الإهمال كانت تنزف وتركت طفلا صغيرا

عاش المستشفى الإقليمي “لالة مريم” في العرائش، صباح أمس الخميس، أجواء مشحونة، بعد وفاة امرأة حامل داخله.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن أقارب الحامل المتوفاة، التي كانت تبلغ من العمر قيد حياتها 23 سنة، يحملون مسؤولية وفاتها للمسؤولين عن المستشفى الإقليمي.

وأكدت المصادر ذاتها أن الهالكة توفيت نتيجة الإهمال، الذي تعرضت له، لاسيما أنها ظلت تتألم لساعات، وهي تنزف، بعد ولوجها قسم الولادة في المستشفى ذاته، في العاشرة ليلا من أول أمس الأربعاء، حيث فارقت الحياة صباح أمس.

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وأصيب أقارب الضحية، بحسب المصادر ذاتها، بصدمة كبيرة، جراء وفاتها، ما دفع أحدهم إلى تكسير زجاج قسم الولادة، بالإضافة إلى صياحهم، ومطالبتهم بفتح تحقيق في أسباب وفاتها.

وأوضحت المصادر نفسها أن الحامل المتوفاة تنحدر من القصر الكبير، وخلفت طفلا في الثامنة من العمر.

ويطالب أقارب الحامل الهالكة الجهات القضائية بفتح تحقيق في النازلة، لما أسموه بالإهمال، الذي تعرضت له.