تفاصيل الدورة السادسة من معرض صناعة السيارات في المغرب – فيديو

قال رشيد ماشو، نائب رئيس جمعية “لاميكا” لصناع السيارات في المغرب، أمس الخميس، في ندوة صحفية، نظمتها جمعيته، في إحدى الفنادق المصنفة، إن الملتقى الدولي لصناع السيارات في دورته السادسة، يمثل فرصة لتحاور صناع السيارات مع صناع الآليات، والمستثمرين في المجال.

وكشف ماشو أن ما يزيد عن 200 مشارك، و5000 زائر من مختلف الدول سيحضرون هذا الملتقى الدولي، المنظم من 25 إلى 27 من الشهر الجاري، في المنطقة الصناعية الحرة، إذ يعتبر فرصة لاستقطاب مستثمرين جدد إلى المغرب.

واعتبر نائب جمعية صناع السيارات في المغرب أن الملتقى يعرف نجاحا، وإقبالا كبيرين، إذ يزداد عدد المشاركين، والزوار في كل دورة.