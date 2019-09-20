جمهور الرجاء يطلق مبادرة للتبرع للفلسطينيين خلال مباراة هلال القدس في الدارالبيضاء

أطلق مشجعون، مناصرون لفريق الرجاء الرياضي، مبادرة للتبرع لنظرائهم الفلسطينيين، خلال المقابلة، التي ستجمع الفريق الأخضر بفريق “هلال القدس”، يوم الاثنين المقبل.

ونشرت إحدى الصفحات، المناصرة للفريق البيضاوي، اقتراحا طرحه أحد أعضائها، وينص على أنه يوضع صندوق للتبرعات أمام كل أبواب المركب الرياضي، الذي سيشهد إجراء المقابلة الكروية، ليقوم كل فرد من المشجعين بالتبرع بالمبلغ الذي يريد لفائدة الفلسطينيين، خصوصا أن 50 ألف شخص مرتقب حضورهم للمباراة، إذ ستسلم في نهاية اللقاء المبالغ، المحصلة للجمهور الفلسطيني، من أجل أن يوصلها إلى العائلات، ضحايا العدوان الإسرائيلي”.

ولاقت الفكرة تفاعلا سريعا، وواسعا من طرف جمهور الرجاء، الذي عرف عنه مناصرته لكافة القضايا العادلة داخل المغرب، وخارجه.

ويستضيف فريق الرجاء، يوم الاثنين المقبل، غريمه الفلسطيني “هلال القدس” برسم الدورة 32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال في مقابلة سيحتضنها المركب الرياضي محمد الخامس في الدارالبيضاء.