تظاهرات حاشدة في الجزائر رفضًا لإعلان الرئيس عن انتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - للأسبوع الحادي والثلاثين، خرج آلاف الجزائريين للتظاهر، اليوم، الجمعة، تعبيرًا عن رفضهم للانتخابات المقرّرة في 12 كانون الأول/ديسمبر، رغم الانتشار الأمني الكثيف وإغلاق مداخل الجزائر العاصمة.

ولم تحل الحواجز الأمنية الكثيرة على مداخل العاصمة ولا الانتشار الامني الكثيف في وسطها دون مشاركة المتظاهرين بقوّة.

وبدأ وصول المتظاهرين بشكل تدريجي، وبينما كان وسط العاصمة لا يزال حتى الساعة الواحدة بعد الظهر خاليًا إلا من بضع عشرات من المتظاهرين، ما لبث أن تضخّم العدد.

وتجمّع المئات قرب ساحة البريد المركزي، وبدأوا يهتفون "الشعب يريد إسقاط قايد صالح"، و"خذونا كلّنا إلى السجن، الشعب لن يتوقف".

وفي حدود الثانية والنصف، أي بعد الفراغ من صلاة الجمعة، اكتظّت الشوارع عن آخرها كما في هو الحال منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 22 شباط/ فبراير.

وقرابة الساعة الخامسة مساءً، تفرق المحتجون دون تسجيل حوادث، مع الوعد بالمشاركة في تظاهرة الطلاب إذ ردّدوا شعار "سنعود يوم الثلاثاء مع الطلاب".

وأقدمت القوى الأمنية قبل انطلاق التظاهرة على توقيف مواطنين قرب الساحة، بحسب ما أفاد مصورون في وكالة فرانس برس.

ويطالب المحتجون برحيل كل أركان النظام الحاكم الذين يعتبرونهم من مخلّفات عهد عبد العزيز بوتفليقة، الذي حكم البلاد عشرين سنة قبل أن يتنحّى في 2 نيسان/ أبريل تحت ضغط الحراك الشعبي والجيش.

وأعلن الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة منذ رحيل بوتفليقة، الأربعاء أنّه أمر بمنع الحافلات والعربات التي تقلّ متظاهرين من خارج العاصمة من دخولها، و"توقيفها" و"حجزها وفرض غرامات مالية على أصحابها".

وبات الوصول إلى العاصمة صعبًا، وتشكّلت اختناقات مرورية بسبب الحواجز الأمنية التي تراقب كل السيارات.

وفي وسط العاصمة، أوقفت قوات الشرطة عرباتها في كل الشوارع الرئيسية، بينها شارع ديدوش مراد المؤدي إلى ساحتي موريس أودان والبريد المركزي، أبرز نقطتي تجمّع للمحتجين.

وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس عناصر من الشرطة بالزيّ المدني يدقّقون في وثائق الهوية للعديد من المارة قرب البريد المركزي، وتمّ توقيف البعض منهم واقتيادهم في شاحنات نحو وجهة مجهولة.

وعند المدخل الجنوبي الغربي للعاصمة، كان في الإمكان رؤية قوات من الدرك توقف سيارات وافدين إلى العاصمة، فيما توقفت في المكان نحو عشر شاحنات من قوات مكافحة الشغب التابعة للدرك الوطني.

وقال إيدير، إنه جاء من تيزي وزو على بعد نحو 100 كلم شرق العاصمة، واستطاع أن "يفلت" من بين نقاط المراقبة الأربعة "بأعجوبة".

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وأضاف لوكالة فرنس برس "انطلقت منذ الخامسة صباحا من مدينة تيزي وزو حيث كانت الطرقات خالية من السيارات، لكن على مستوى نقاط المراقبة، شاهدت عشرات السيارات تخضع للمراقبة، أما أنا فأفلتّ بأعجوبة لأن لوحة ترقيم سيارتي بالجزائر العاصمة".

ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات عن اختناق مروري "يمتد على كيلومترات عدة" على مداخل العاصمة.

وشوهدت طائرة هيلكوبتر تابعة للشرطة تحلّق فوق العاصمة منذ الصباح.

وعلّق نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، سعيد صالحي، على قرار الفريق قايد صالح منع الحافلات والعربات من خارج العاصمة دخولها بالقول، إن هذا "صادم حقًا".

وأضاف لوكالة فرانس برس أنّ هذا القرار "غير قانوني"، وأنّ "الدستور يكفل للمواطنين الجزائريين المساواة في ما بينهم وحرية التنقّل".

ودعت منظمة العفو الدولية في بيان، الخميس، السلطات الجزائرية إلى "عدم منع وصول المحتجين إلى العاصمة الجزائر في 20 أيلول/ سبتمبر".

وبحسب المنظمة، فقد تم توقيف "ما لا يقلّ عن 37 طالبًا، ونشطاء سياسيين، وغيرهم من أفراد المجتمع المدني منذ 11 أيلول/ سبتمبر. وبينما تم إطلاق سراح البعض، لا يزال 24 شخصًا على الأقل رهن الاحتجاز".

ومن أبرز الموقوفين ثلاثة من رموز الحركة الاحتجاجية، هم الإعلامي السابق في التلفزيون الحكومي، فضيل بومالة، والناشط السياسي، سمير بلعربي، ورئيس حزب قيد التأسيس، كريم طابو.

وشهدت مناطق متعددة من البلاد تظاهرات حاشدة بحسب صور نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما في مدن قسنطينة وبرج بوعريريج وبجاية وتيزي وزو ووهران.

من جهتها، أعلنت صحيفة "الخبر" أنّ اثنين من صحافييها، هما حميد غمراسة وخالد بودية، استدعيا من قبل الدرك الوطني للاستماع لأقوالهما بخصوص مقالات نشرتها الصحيفة، بدون مزيد من التفاصيل.

وكتب حميد غمراسة عبر صفحته على "فيسبوك"، بعد مغادرة مبنى الدرك الوطني، "6 ساعات استنطاق وضغط نفسي من أجل مقالين يتناولان معلومات أمنية، أحدهما يتعلّق بالحراك"، مشيرًا إلى أنّه ينتظر استدعاءه من النيابة بعد الانتهاء من التحقيق "حول "مصادر المعلومات في المقالين".

أما خالد بودية، فكتب "تم سماع أقوالي في إطار تحقيق مفتوح حول مجموعة من المقالات كتبتها في ’الخبر’. حوالي 4 ساعات من التحقيق سادها الاحترام".

وإزاء تصاعد الحركة الاحتجاجية، اختارت السلطة العبور إلى مرحلة جديدة بإعلانها، الأحد، تاريخ 12 كانون الأول/ ديسمبر موعدًا لإجراء انتخابات رئاسية، وذلك في كلمة للرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، إلا أن المحتجين لا يريدون إجراء انتخابات في ظل النظام الحالي.