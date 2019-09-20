تضرر عدد من المنازل والعجلات المدنية نتيجة احتراق صهريج في الموصل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عددا من المنازل والعجلات المدنية تضررت نتيجة احتراق صهريج حمل ١٠ الاف لتر اثناء التفريغ ضمن حي سكر في مدينة الموصل ".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحادث وابعد خطر النيران عن باقي المنازل".