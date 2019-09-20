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تضرر عدد من المنازل والعجلات المدنية نتيجة احتراق صهريج في الموصل

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افاد مصدر محلي في محافظة نينوى، الجمعة، بأن عددا من المنازل والعجلات المدنية تضررت نتيجة احتراق صهريج في مدينة الموصل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عددا من المنازل والعجلات المدنية تضررت نتيجة احتراق صهريج حمل ١٠ الاف لتر اثناء التفريغ ضمن حي سكر في مدينة الموصل ".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحادث وابعد خطر النيران عن باقي المنازل".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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