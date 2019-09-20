أكد الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، مقتل 8 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم "داعش" بغارة جوية قرب مدينة مرزق جنوب ليبيا. وقال بيان صادر عن قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا إن الغارة الجوية شنت أمس الخميس. يذكر أن مسلحي تنظيم "داعش" فقدوا أهم معاقلهم في مدينة سرت الليبية في شهر ديسمبر 2016، قبل أن يتراجعوا إلى مدن جنوبية في عمق الصحراء لإعادة التجمع.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ثمانية مسلحين بغارة جوية أمريكية جنوب ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.