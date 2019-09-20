أكد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، قرب اتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ الامن السعودي، بعد استكمال التحقيق بهجوم أرامكو.
ونقلت "سكاي نيوز" عن الملك السعودي قوله، إن "المملكة وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقراره".
وأضاف أن "هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية".
وأضاف أن "هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية".
كانت هذه تفاصيل خبر ملك السعودية: سنتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمننا بعد استكمال التحقيق بهجوم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.