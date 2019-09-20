ملك السعودية: سنتخذ الإجراءات المناسبة لحفظ أمننا بعد استكمال التحقيق بهجوم أرامكو

ونقلت "سكاي نيوز" عن الملك السعودي قوله، إن "المملكة وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقراره".

وأضاف أن "هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية".

