اعتبر الامين العام لكتائب سيد الشهداء ابو آلاء الولائي، الجمعة، ان كل الوجود الامريكي في العراق "تحت مرمى المقاومة". وقال الولائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "كل الوجود الامريكي في العراق تحت مرمى المقاومة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الولائي: كل الوجود الامريكي في العراق تحت مرمى المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.