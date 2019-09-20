مقتل 5 جنود في هجوم ببوركينا فاسو

أفراد من الجيش في بوركينا فاسو - أرشيفية

قُتل 5 جنود على الأقل في شمال غرب بوركينا فاسو في هجوم وقع بالقرب من الحدود مع مالي، بحسب ما أعلنت مصادر أمنية.

وقال مصدر أمني لفرانس برس إن "دورية عسكرية تعرضت لهجوم مساء الخميس في كمين نصبه أفراد مسلحون في محيط بلدة "تويني" في إقليم سورو أسفر عن مقتل 5 جنود وجرح آخر".

وأضاف مصدر أمني آخر أن قوات الأمن نشرت تعزيزات للقيام بعمليات التمشيط في محيط الهجوم".

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، قتل 4 عسكريين على محور تويني-لوروني في منطقة سورو أيضا.

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ومساء الخميس، دمّر جسر بوكوما الواقع على الطريق الذي يربط بين مدينتي دجيبو ودوري الكبيرتين الواقعتين في شمال بوركينا فاسو، بحسب ما ذكر سكان لفرانس برس.

وتشهد هذه المنطقة باستمرار هجمات يشنها الإرهابيون وأدت إلى فرار آلاف من سكانها.

وتواجه بوركينا فاسو، منذ بداية 2015 هجمات إرهابية خصوصا في شمال البلاد وشرقها، أوقعت أكثر من 570 قتيلا.

وفي إطار جهودها للحدّ من الهجمات، مدّدت سلطات بوركينا فاسو في منتصف يوليو/تموز الماضي، 6 أشهر حالة الطوارئ السارية منذ ديسمبر/كانون الأول 2018 في معظم مناطق البلاد.

وتنصّ حالة الطوارئ على منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها عمليّات دهم للمساكن في أيّ وقت من النهار أو الليل.