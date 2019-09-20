اكتشفت السلطات البولندية واحدة من أكبر القنابل التي استخدمتها بريطانيا في الحرب العالمية الثانية والتي تزن خمسة أطنان وذلك في مضيق سوينا في مدينة اشوينواويشتشه الساحلية البولندية. وتستعد السلطات لعملية استخراج غير مسبوقة.
وجرى العثور على القنبلة التي تسمى "تولبوي" خلال أعمال بناء لتعميق قناة الشحن شتيشن-سوينوجسس. وتقع بالقرب من أحد المعبرين الرئيسيين للعبارات بالمدينة.
وقالت أجنيشكا موتشلا-لاجوش، المتحدثة باسم حاكم منطقة ويست بوميرانيان لوكالة الأنباء الألمانية، إن السلطات لم تحدد موعدا بعد لاستعادة وتحييد القنبلة، مضيفة أنه لا يوجد خطر فوري على السكان.
وأضافت المسؤولة أن عددا من الاجتماعات الطارئة سوف تعقد في مكتب الحاكم للتوصل لحل ملائم.
وتابعت: "لدينا خبرة في استخراج الذخيرة غير المتفجرة من قاع قناة الشحن ولكننا لم نر قط جسما كبيرا لهذا الحد وبالتالي نحتاج لوقت للاستعداد".
وقالت إنه من المحتمل أن نضطر لإجلاء سكان خلال عملية الاستخراج ولكن من المبكر للغاية تحديد المنطقة التى ستشهد عملية الإخلاء رة قطر للقنبلة.
ويقطن اشوينواويشتشه أكثر من 40 ألف شخص.
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف أكبر قنبلة استخدمتها بريطانيا في الحرب العالمية الثانية في مدينة ساحلية بولندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.