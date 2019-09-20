انت الان تتابع ترامب يفرض عقوبات جديدة على #إيران هي "الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الاميركي دونالد ترامب أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف النظام المصرفي الإيراني، مؤكدا أنّها "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضد دولة ما". وقال ترامب في تصريح في المكتب البيضاوي "لقد فرضنا للتو عقوبات على المصرف الوطني الإيراني. هذا الأمر حصل للتو" مشيراً إلى أنّ هذه العقوبات فرضت ردّاً على الهجمات التي استهدفت السبت الفائت منشآت نفطية في السعودية وحمّلت واشنطن مسؤوليتها لطهران التي نفت أي ضلوع لها بذلك.

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