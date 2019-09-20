الان تتابع “الخزانة الأمريكية” تحذر الحكومات من مخاطر التعامل مع إيران على أنظمتها المالية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
حذرت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، حكومات الدول من مخاطر التعامل مع إيران على أنظمتها المالية.
وقالت إن الهجوم الإيراني على السعودية غير مقبول ومتهور، لافتة إلى أن العقوبات الجديدة على طهران كبيرة جدًا، وتستهدف تجفيف مصادر تمويل أذرع النظام الإيراني في المنطقة، وهي الحرس الثوري، وفيلق القدس، وحزب الله، وميليشيا الحوثي.
يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق اليوم، فرض عقوبات على المصرف المركزي الإيراني.
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