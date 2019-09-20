عاجل.. ضبط ابن سعد الكتاتني أثناء محاولته الإعداد لتظاهرة إخوانية

ضبطت قوات الأمن ضياء محمد سعد الكتاتني (22 سنة) نجل القيادى الإخوانى محمد سعد الكتاتني، منذ قليل بمدينة السادس من أكتوبر؛ وذلك في أثناء محاولته الإعداد لجمع تظاهرة إخوانية، أمام إحدى صالات الجيم.



ويقضي محمد سعد الكتاتني عقوبات بالسجن المؤبد والسجن 53 سنة، في إدانته بمجموعة من الأحكام، من بينها "اقتحام الحدود الشرقية" وإهانة القضاء والتخابر مع حماس.

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