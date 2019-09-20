مقتل 8 من تنظيم داعش بقصف جوي أمريكي جنوب ليبيا

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الجمعة 20 سبتمبر 2019
تنظيم داعش
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
أكدت القيادة الأمريكية في أفريقيا (الأفريكوم) مقتل 8 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي، في غارة جوية بطائرة مسيرة، مساء الخميس، بالقرب من مدينة مرزق جنوب ليبيا.
وذكر الجنرال ستيفن تاونسيند، قائد قوات أفريكوم، في بيان، أن قيادة الولايات المتحدة في أفريقيا نفذت هذه الضربة الجوية للقضاء على القادة والمقاتلين الإرهابيين وتعطيل النشاط الإرهابي.
وقالت إن الولايات المتحدة لن تسمح للإرهابيين باستغلال النزاع الحالي في ليبيا كنوع من الحماية.
وأكد قائد "أفريكوم" أن ضرباتهم ستستمر بالتعاون مع شركائه الليبيين لحرمان الإرهابيين من الملاذ الآمن في ليبيا.
كما شدد البيان على أن أفريكوم تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى استقرار الوضع السياسي في ليبيا وتعطيل التنظيمات الإرهابية التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
وتعتبر هذه أول غارة جوية أمريكية في ليبيا منذ 29 نوفمبر 2018، وفقا للقيادة الأمريكية في أفريقيا.
يشار إلى أن عناصر تنظيم داعش الإرهابي تتواجد في الجنوب الليبي على صورة أفراد يقاتلون ضمن صفوف المرتزقة التشاديين بقيادة "تيمان أرديمي" أو بصورته التنظيمية الضعيفة نتيجة لضربات الجيش الوطني الليبي على التنظيم بعد إطلاق عملية فرض القانون بالجنوب، بالإضافة إلى ضربات "أفريكوم".
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