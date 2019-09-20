صعدة.. قصف جوي ومدفعي على تحركات  للمليشيا في رازح وسحار

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الجمعة 20 سبتمبر 2019
القوات السعودية
كتب
الخليج 365
قصفت القوات السعودية، اليوم الجمعة، أيلول 20، 2019، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.
وقالت مصادر محلية إن تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
ولفتت المصادر إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.
إلى ذلك، أكدت المصادر أن الطيران الحربي جدد قصفه أهدافا للمليشيا في المحافظة ذاتها.
وذكرت المصادر، أن ثلاث غارات جوية طالت أهدافا للمليشيا في منطقة آل عقبا بمديرية سحار قرب مركز المحافظة.
وفي وقت سابق اليوم شنت المقاتلات الحربية سلسلة غارات على مواقع للمليشيا في مديريتي باقم والظاهر بالمحافظة.
وكثف التحالف قصفه مواقع وتجمعات وتحركات المليشيا في المحافظة خلال الأيام الماضية.
وأسفرت الغارات التي استهدفت معسكرات الجمهورية وكهلان والمحور في مركز المحافظة عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا، إضافة إلى تدمير آليات وأسلحة وذخائر.
وتتعرض مواقع المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.
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