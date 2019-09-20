شكرا لقرائتكم الخزانة الأميركية: هجوم إيران على السعودية غير مقبول ومتهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة، أن هجوم إيران على السعودية غير مقبول ومتهور.

كما أوضحت الوزارة أن عقوبات واشنطن الجديدة تستهدف تجفيف مصادر تمويل أذرع النظام الإيراني في المنطقة، وهي الحرس الثوري، وفيلق القدس، وحزب الله، والحوثيين.

أيضا حذّرت الخزانة الحكومات من مخاطر التعامل مع إيران على "أنظمتهم المالية".

بدوره، أفاد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، بأن العقوبات الأميركية الأخيرة على إيران "كبيرة جدا".

وأوضح الوزير الأميركي أن البنك هو آخر مصدر أموال لطهران.

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قطع التمويل

بدورها، أكدت واشنطن أن العقوبات على نظام إيران تستهدف آلية دعم شبكته الإرهابية، مشيرة إلى أنها ستواصل الضغط على نظام إيران القمعي.

وأعلنت أنها ستطبق العقوبات بقوة لقطع تمويل إرهاب نظام إيران خارجيا، وقمعه داخليا.

أميركا مستعدة للخيار ال عسكري

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب قد أعلن الجمعة، فرض عقوبات على البنك المركزي الإيراني، دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

ورد ترمب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض، على سؤال حول الخيارات العسكرية مع إيران حيث قال: "إن الولايات المتحدة دائما مستعدة".

وقال: "إيران أفلست تقريبا، ووضعها الاقتصادي صعب جدا".

كذلك أضاف ترمب أنه على قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب من أجل إنقاذ بلدهم.