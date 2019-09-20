الطائرات المسيرة تخترق 88 منظومة باتريوت أمريكية بالسعودية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أن نظام الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية الذي يشمل 88 منظومة “باتريوت” اخترقتها طائرات بدون طيار .

وقال مصدر رفيع في وزارة الدفاع الروسية إن منظومتي الدفاع الصاروخي “باتريوت” و”أيجيس” لا تتطابقان والمواصفات الفنية المعلنة، وغير جاهزتين لصد هجوم جوي شامل.

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وأوضح المصدر أن منظومة الدفاع الجوي الأمريكية في السعودية لم تتمكن من صد الهجمات على المنشآت النفطية بسبب ضعف الكفاءة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن 3 مدمرات أمريكية مزودة بأنظمة دفاع جوي متمركزة في الخليج.

وقال المصدر: “لا يمكن قبول تبرير وزير الخارجية الأمريكي بأنه “في بعض الأحيان أنظمة الدفاع الجوي حول العالم تظهر نتيجة متناقضة” إلا إذا كنا نتحدث عن منظومة باتريوت واحدة تغطي موقعا يتعرض لهجوم​​​”.