رئيس الصين: نقف إلى جانب السعودية بكل ثبات وندعم أمنها واستقرارها

أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال اتصال هاتفي أجراه معه ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن إدانته الشديدة لـ"الاعتداء التخريبي الّذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص"، لافتًا إلى أنّ "هذا الاعتداء يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لأمن السعودية واستقرارها ويؤثّر على سوق الطاقة العالميّة".
وشدّد على "الشراكة الاستراتيجيّة الشاملة بين البلدين، ووقوف الصين بجانب السعودية بكلّ ثبات، ودعمها أمن السعودية واستقرارها ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها"، مبديًا تقدير بلاده لـ"الإجراءات الإيجابيّة الّتي اتّخذتها السعودية لضمان استمرار إمدادات النفط".
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