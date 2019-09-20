ترامب: أميركا الآن أقوى عسكريا من أي وقت وإيران أفلست تقريبا ووضعها الاقتصادي صعب جدا

أكّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ الآن أقوى عسكريًّا من أي وقت مضى".

وركّز في كلمة له على أنّ "​إيران​ أفلست تقريبًا ووضعها الاقتصادي صعب جدًّا،وعلى قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب لإنقاذ بلدهم".

وكان قد أعلن ترامب في وقت سابق، فرض "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضدّ دولة ما" على إيران.