أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ "الولايات المتحدة الأميركية الآن أقوى عسكريًّا من أي وقت مضى".
وركّز في كلمة له على أنّ "إيران أفلست تقريبًا ووضعها الاقتصادي صعب جدًّا،وعلى قادة إيران وقف دعمهم للإرهاب لإنقاذ بلدهم".
وكان قد أعلن ترامب في وقت سابق، فرض "العقوبات الأقسى على الإطلاق ضدّ دولة ما" على إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أميركا الآن أقوى عسكريا من أي وقت وإيران أفلست تقريبا ووضعها الاقتصادي صعب جدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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