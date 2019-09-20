أعلن موقع ​تويتر​ للرسائل القصيرة أنّه أغلق آلاف الحسابات المرتبطة بحكومات أجنبية والمتهمة بنشر أخبار كاذبة على موقع التواصل الاجتماعي، من بينها حسابات تضخّم الرسائل المؤيدة للسعودية في شكل مصطنع كجزء من حرب الدعاية الإقليمية.

وطال الإجراء حسابات مؤيدة للسعودية في مصر و​الإمارات​ موجّهة لشؤون قطر و​اليمن​، بالإضافة لحسابات في ​الصين​ تستهدف تشويه صورة المحتجين في ​هونغ كونغ​. وتم تعليق حسابات إضافية في ​إسبانيا​ و​الاكوادور​، على ما ذكر فريق الأمان في تويتر.

وهو آخر قرار في سلسلة إجراءات يتخذها عمالقة مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر و​فيسبوك​ للقضاء على التضليل الذي غالباً ما تقوم به كيانات تتحكّم فيها حكومات وتخفي هوياتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تويتر يغلق آلاف الحسابات المرتبطة بحكومات لمكافحة الأخبار الكاذبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.