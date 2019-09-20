الملك سلمان: سنتخذ إجراءات مناسبة للحفاظ على أمننا بعد استكمال التحقيقات بهجوم أرامكو

أعرب ملك ​السعودية​ ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الصيني ​شي جينبينغ​، الّذين دان الاعتداء على معملين تابعين لشركة "​أرامكو​" في بقيق وخريص، عن شكره لجينبينغ على "إدانته الأعمال الإجراميّة، الّتي تمثّل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا كبيرًا لأمن المنطقة واستقرارها ولإمدادات ​النفط​ في السوق العالميّة".

وأكّد أنّ "السعودية وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات الّتي جرت على معملي "أرامكو"، ستتّخذ الإجراءات المناسبة الّتي تحفظ أمنها واستقرارها".