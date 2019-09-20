أعرب ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، الّذين دان الاعتداء على معملين تابعين لشركة "أرامكو" في بقيق وخريص، عن شكره لجينبينغ على "إدانته الأعمال الإجراميّة، الّتي تمثّل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا كبيرًا لأمن المنطقة واستقرارها ولإمدادات النفط في السوق العالميّة".
وأكّد أنّ "السعودية وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات الّتي جرت على معملي "أرامكو"، ستتّخذ الإجراءات المناسبة الّتي تحفظ أمنها واستقرارها".
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان: سنتخذ إجراءات مناسبة للحفاظ على أمننا بعد استكمال التحقيقات بهجوم أرامكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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