الجيش: 3 طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 19 أيلول 2019 الساعة 9:40، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة ​كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق رياق، ​بعلبك​ و​البقاع الغربي​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 19:45 من فوق البلدة المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 19:30، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق زحلة والبقاع الغربي، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:10 من فوق البلدة المذكورة". ولفتت إلى أنّ "عند الساعة 21:45، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 23:30 من فوق البلدة المذكورة".