الدفاع المدني: إخماد 3 حرائق أعشاب يابسة في عيترون وحصرايل

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وبؤرة لتجميع قطع للسيارات المستعملة في عيترون - بنت جبيل، وآخرشبّ في أعشاب يابسة ونفايات وامتدّ ليطال أشجارًا من السنديان وبعضًا من الأشجار المثمرة في حصرايل - جبيل".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًاشبّ في مساحات شاسعة من الأعشاب اليابسة وأشجار من السرو في خراج عيترون - بنت جبيل، على الخط الأزرق"، لافتةً إلى أنّ "العناصر قد واجهوا صعوبات كبيرة بسبب وعورة المكان ووجود وانفجار عدد من الألغام".
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