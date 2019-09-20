الدفاع المدني: إخماد 3 حرائق أعشاب يابسة في عيترون وحصرايل

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا حريقًا شبّ في أعشاب يابسة وبؤرة لتجميع قطع للسيارات المستعملة في ​عيترون​ - ​بنت جبيل​، وآخرشبّ في أعشاب يابسة و​نفايات​ وامتدّ ليطال أشجارًا من السنديان وبعضًا من الأشجار المثمرة في ​حصرايل​ - جبيل".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدوا أيضًا حريقًاشبّ في مساحات شاسعة من الأعشاب اليابسة وأشجار من السرو في خراج عيترون - بنت جبيل، على ​الخط الأزرق​"، لافتةً إلى أنّ "العناصر قد واجهوا صعوبات كبيرة بسبب وعورة المكان ووجود وانفجار عدد من ​الألغام​".