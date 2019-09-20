فادي سعد: نضع قضية حنوش برسم كل المسؤولين وبمقدمهم وزيرا الدفاع والداخلية

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​، على أنّ "من جديد، نضع قضيّة جوزيف حنوش برسم كلّ المسؤولين، وفي مقدّمهم وزيرا الدفاع والداخلية وكلّ القادة الأمنيين".

وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "هل هناك من يسمع صرخة عائلة موجوعة تُناشد وتَرفع الصوت وتشحذ اهتمامًا؟ إلى متّى الانتظار؟".