شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد، على أنّ "من جديد، نضع قضيّة جوزيف حنوش برسم كلّ المسؤولين، وفي مقدّمهم وزيرا الدفاع والداخلية وكلّ القادة الأمنيين".
وسأل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "هل هناك من يسمع صرخة عائلة موجوعة تُناشد وتَرفع الصوت وتشحذ اهتمامًا؟ إلى متّى الانتظار؟".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: نضع قضية حنوش برسم كل المسؤولين وبمقدمهم وزيرا الدفاع والداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.