سعد التقى رئيس مركز الضمان الاجتماعي في صيدا وبحث معه اوضاع الضمان

التقى الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ رئيس مركز ​الضمان الاجتماعي​ في صيدا ​محمد خليفة​ وبحث معه أوضاع الضمان الاجتماعي ولا سيما فرع صيدا، والمشاكل التي تعترض هذا الفرع.

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