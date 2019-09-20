الاتحاد اللبناني للمرشدات والدليلات يشارك في المؤتمر العربي

بدأ ​الوفد اللبناني​ مشاركته بشكل فعّال في المؤتمر الذي ابتدأ أعماله صباح 18 أيلول ويستمر حتى 22 الجاري حيث قدم الوفد اللبناني عرضاً مصوراً ترشيحاً لاستضافة المؤتمر القادم، وقد حضر وفود من : تونس مصر ​الأردن​ ​سوريا​ ​الكويت​ عُمان قطر ​السودان​ ​ليبيا​ ​موريتانيا​.

ويعالج المؤتمر عدداً من القضايا أبرزها : بناء القدرات من خلال التنمية المستدامة، إستراتيجية الجمعية العالميةوالتخطيط الاستراتيجي، خطة الإقليم العربي لعام 2020 كما انه سيتم إنتخاب لجنة الإقليم العربي لمدة 3 سنوات.

هذا وقد شاركت عدد من الجمعيات في منتدى الشابات الذي انعقد إلى جانب المؤتمر، وعالج عدة مواضيع كالحوكمة والمناصرة وقيادة التغيير ونموذج الجمعية العالمية الجديد للقيادة.

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