لفت سفير مصر في لبنان نزيه النجاري، بعد لقائه رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، في حضور محمد مصلح وعبدالله زهدي، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" إيلي الهندي وشربل العلم، إلى "أنّنا نلتقي بشكل منتظم مع جعجع، وهو لديه دور كبير داخل الحكومة".
وأكّد أنّ "من المهم جدًّا أن نتشاور معه باستمرار في ما يتعلّق بالأوضاع اللبنانيّة والإقليميّة، خصوصًا في ظلّ التطورات المهمّة الّتي تدور في المنطقة"، مشدّدًا على أنّ "مصر حريصة جدًّا على العلاقة مع "القوات اللبنانية" وقيادتها الممثّلة برئيسها سمير جعجع".
كانت هذه تفاصيل خبر النجاري زار جعجع: من المهم أن نتشاور باستمرار ومصر حريصة جدا على العلاقة مع القوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.