النجاري زار جعجع: من المهم أن نتشاور باستمرار ومصر حريصة جدا على العلاقة مع القوات

لفت سفير مصر في لبنان ​نزيه النجاري​، بعد لقائه رئيس "حزب ​القوات اللبنانية​" ​سمير جعجع​ في ​معراب​، في حضور محمد مصلح وعبدالله زهدي، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات" إيلي الهندي وشربل العلم، إلى "أنّنا نلتقي بشكل منتظم مع جعجع، وهو لديه دور كبير داخل الحكومة".

وأكّد أنّ "من المهم جدًّا أن نتشاور معه باستمرار في ما يتعلّق بالأوضاع اللبنانيّة والإقليميّة، خصوصًا في ظلّ التطورات المهمّة الّتي تدور في المنطقة"، مشدّدًا على أنّ "مصر حريصة جدًّا على العلاقة مع "القوات اللبنانية" وقيادتها الممثّلة برئيسها سمير جعجع".