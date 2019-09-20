باسيل: على لبنان تطبيق العودة التدريجية للنازحين السوريين لبلادهم

أكد وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، في حفل افتتاح مؤتمر ​الطاقة​ الاغترابية الرابع، في ​اميركا​ الشمالية، ان

نجتمع في المؤتمرالرابع للطاقات اللبنانية المنتشرة في اميركا الشمالية والخامس عشر في العالم وأميركا هي أرض الاحلام التي استقبلت كل طالب علم وصاحب طموح ولم تسأل احدا من اي لون ودين ووطن هو، فاستقبلت الجميع ومنحتهم الثقة للنجاح، واللبناني صاحب جينات موروثة من اجداده الناجحين فنجح اينما ذهب، وساهم في خلق الرابطة القلمية في ​الولايات المتحدة​، فكانت كتابات جبران خليل جبران وشعر ايليا ابو ماضي، و​اللبنانيون​ حولوا الغربة الى وطن ثان لهم ولكن عليكم ان تحافظوا على وطنكم الاول وتحتضنوه ونحن نعيش في لبنان تحت راية المثل العليا ولو لم تكن مكتملة،

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