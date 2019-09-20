كوريا الشمالية ترحب بـ"طريقة ترامب الجديدة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-تويتر بيونغ يانغ: لا حوار مع واشنطن قبل وقف "أنشطتها العسكرية أشادت كوريا الشمالية، الجمعة، بالرئيس دونالد ترامب لقوله إن واشنطن قد تتبع "طريقة جديدة" غير محددة في المفاوضات النووية مع بيونغ يانغ. وتوقفت تلك المحادثات منذ شهور بسبب خلافات بشأن المقايضات بين خطوات تخفيف العقوبات ونزع السلاح. أشاد الدبلوماسي الكوري الشمالي كيم ميونغ جيل في بيان يوم الجمعة بقرار ترامب بفصل مستشار الأمن القومي السابق المتشدد جون بولتون. وأعرب عن تفاؤله بأن المفاوضات على مستوى العمل مع الولايات المتحدة قد تستأنف قريبا. Advertisements أخبار ذات صلة وطالبت بيونغ يانغ مرارا وتكرارا واشنطن بإعادة النظر في موقفها بعد انهيار قمة فبراير بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وترامب. وانتقد ترامب، الأربعاء، بولتون، لدعمه "النموذج الليبي" لنزع السلاح النووي من جانب واحد للشمال، وقال: "ربما طريقة جديدة ستكون جيدة جدا".

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