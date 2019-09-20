الحرب على البلاستيك متواصلة.. الجمارك تحجز 1200 كيلوغرام كانت موجهة إلى الاستهلاك

بعد سنوات من دخول قانون منع تسويق الأكياس البلاستيكية، لا تزال حرب الجمارك متواصلة لمداهمة المخازن السرية لإنتاجها.

وفي السياق ذاته، تمكنت الفرقة الوطنية للجمارك، بتنسيق مع المصالح المختصة في الإدارة المركزية، تحت إشراف النيابة العامة من مداهمة مخزن سري في عين عتيق يستغل في إنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة الصنع، بموجب القانون، الذي يمنع تصنيعها، واستيرادها وتصديرها، وتسويقها، واستعمالها.

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ويأتي تدخل إدارة الجمارك في إطار المهام المنوطة بها لتعزيز جهود كافة المتدخلين في محاربة الأكياس البلاستيكية، لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد البيئة، وصحة الإنسان، والماشية، والتربة.

وقد مكنت العملية من حجز 4 آلات كانت مخصصة لإنتاج، وتقطيع البلاستيك، كما بلغت الكمية المحجوزة من البضاعة المحظورة ما مجموعه 1200 كيلوغرام، كانت موجهة إلى الاستهلاك الداخلي.