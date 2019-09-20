خنيفرة.. اعتقال أكبر مروجي ”الماحيا” وإيداعه السجن المحلي   

أمر وكيل الملك في ابتدائية خنيفرة، أمس الخميس، بمتابعة أكبر مروجي المخدرات في المدينة في حالة اعتقال بتهمة الترويج، والاتجار في مسكر ماء الحياة، والمخدرات، وتأسيس مستودع للكحول، و المشروبات الكحولية في مدينة مريرت من دون رخصة.

وحسب مصادر ”اليوم24”، فإن عناصر الشرطة القضائية في مريرت، مدعومة بفرقة خاصة، تمكنت، مساء يوم الثلاثاء الماضي، من اعتقال شخص يروج الخمور المصنعة في مدينة مريرت ”ماء الحياة”، حيث ضبطت بحوزته ما يزيد عن 80 لترا معدة للترويج، ويعد الموقوف من أكبر المروجين، والموزعين على صعيد المدينة، والنواحي.

وأكد المصدر ذاته أن عناصر الأمن في مدينة مريرت، والنواحي شنت حملة، من أجل القضاء على مختلف الظواهر الإجرامية، والمخدرات، وجميع الظواهر السلبية، ما لقي استحسانا لدى السكان، خصوصا بعد اعتقال أكبر مروجي المخدرات، وماء الماحيا في المدينة، وضواحيها.