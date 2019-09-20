بعد مسلسل طويل.. الرجاء يعلن توصله برخصة استثنائية من “فيفا” لتأهيل لاعبه مالانغو

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، قرر منح الفريق الأخضر، حق الحصول وبصفة مؤقتة على البطاقة الدولية للاعبه الكونغولي بين مالانغو.

وأكد الرجاء أنه تم قيد اللاعب بشكل رسمي في كشوفات الفريق، للدفاع عن ألوان في الفترة القادمة، وذلك بعد اطلاع “فيفا”، على الدفوعات والحجج القانونية والمادية التي تقدمت بها إدارة الفريق البيضاوي، واللاعب إلى الاتحاد الدولي.

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وتعاقد بطل كأس السوبر الإفريقي، مع مالاتغو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بتوصية من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأخضر.

وانضم مالانغو إلى الرجاء بموجب عقد يمتد لثلاث سنوات، قبل أن يعترض فريقه السابق تي بي مازيمبي على انتقاله للنسور الخضر، بداعي أن عقد اللاعب مازال ساري المفعول مع بطل الكونغو.

وراسل مازيمبي والاتحاد الكونغولي، فريق الرجاء والجامعة الملكية، من أجل فسخ عقد الفريق البيضاوي تعاقده مع مالانغو، بحكم سريان عقده مع فريقه السابق إلى غاية نهاية موسم 2021، وهو ما نفاه صاحب 25 عاما.