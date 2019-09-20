في ظل غياب أزارو عن الأهلي.. جماهير الزمالك تعول على بنشرقي وأوناجم لتحقيق كأس السوبر

تجرى، مساء اليوم الجمعة، مباراة كأس السوبر المصري بين الغريمين الأهلي بطل الدوري، والزمالك المتوج بالكأس، وذلك على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيكون المغرب ممثلا خلال النهائي بين القطبين، بثلاثي الزمالك، أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، وخالد بوطيب، بينما يغيب وليد أزارو عن الأهلي.

وتعول جماهير الفريق الأبيض على بن شرقي، وأوناجم، وبوطيب، للفوز بالمباراة، واستعادة اللقب، الذي فقده الموسم الماضي، بعدما توج به الأهلي بتفوقه على المصري البورسعيدي.

Advertisements

وقدم الثنائي بن شرقي، وأوناجم، منذ انضمامهما إلى الزمالك الصيف الجاري، أوراق اعتمادهما سريعا في القلعة البيضاء، إذ قادا الفريق للفوز بكأس مصر أمام بيراميدز، في المواجهة، التي انتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، كان نصيب بن شرقي منها هدفين، أحدهما بصناعة أوناجم.

ويرغب الزمالك في استغلال فترة النتائج الإيجابية، التي يمر منها، في المرحلة الأخيرة، بغض النظر عن خسارته، الأسبوع الماضي، أمام “جينيراسيون فون” السنغالي، برسم ذهاب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا.

ويتفوق الأهلي على غريمه في عدد مرات الفوز بكأس السوبر، حيث اكتسى اللقب اللون الأحمر في عشر مناسبات، بينما فاز الزمالك بثلاثة ألقاب فقط، آخرها النسخة قبل الماضية، التي تفوق فيها بركلات الترجيح على الأهلي.