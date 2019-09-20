كفر ياسيف: مقتل أديب ديراوي في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل الشاب أديب ديراوي (38 عاما) من سكان كفر ياسيف، متأثرا بجروحه الحرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في الشارع الرئيسي للبلدة، اليوم الجمعة.

الفقيد أديب ديراوي

وبحسب التفاصيل المتوفرة، فإن جناة أقدموا على إطلاق النار على الضحية خلال سفره بسيارته، ما أدى إلى وقوع حادث طرق في المكان.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للشاب وهو يعاني من جروح وصفت بأنها حرجة، بيد إقرار وفاته في المستشفى بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

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هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وتضاف هذه الجريمة إلى سلسلة من جرائم القتل وأعمال العنف التي يعاني منها مجتمعنا، في ظل تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في محاربة ظاهرة العنف والجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن عدد ضحايا جرائم القتل ارتفع إلى 56 بينهم 10 نساء منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة في العام الماضي 2018.