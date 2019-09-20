أصدرت خلية الإعلام الحكومي، الجمعة، بياناً بشأن ارتفاع منسوب المياه في نهر الفرات ضمن مساره في سدة الرمادي.
وأضافت أن "وزارة الموارد المائية عزت ذلك الى زيادة الاطلاقات المائية لسد حديثة"، مبينة ان "الاطلاقات الحالية في سدة الرمادي تمثل 25 % من استيعاب نهر الفرات".
ورجحت الوزارة "وجود اطلاقات اضافية على نهر الفرات للتخفيف عن بحيرة سد حديثة تحسبا لزيادة الايرادات المائية المحتملة بفعل الامطار التي من المتوقع تساقطها على حوض النهر مع بدء الموسم الشتوي القادم".
وكانت الموارد قد وجهت دوائرها في المحافظة بتنبيه المواطنين عبر وسائل الاعلام المحلية في الرمادي"، داعية إلى توخي الحيطة والحذر، سيما المتجاوزين على حوض النهر من هذه الزيادات بالاطلاقات المائية مع قيامهم برفع هذه التجاوزات حتى لا تؤثر على انسيابية جريان المياه في نهر الفرات.
كانت هذه تفاصيل خبر خلية الاعلام الحكومي تصدر بياناً بشان ارتفاع منسوب الفرات في سدة الرمادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.