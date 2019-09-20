خلية الاعلام الحكومي تصدر بياناً بشان ارتفاع منسوب الفرات في سدة الرمادي

وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "منسوب المياه في نهر الفرات ارتفع ضمن مساره في محافظة الانبار ضمن الحدود الاعتيادية للنهر".

وأضافت أن "وزارة الموارد المائية عزت ذلك الى زيادة الاطلاقات المائية لسد حديثة"، مبينة ان "الاطلاقات الحالية في سدة الرمادي تمثل‎ 25 ‎% من استيعاب نهر الفرات".



ورجحت الوزارة "وجود اطلاقات اضافية على نهر الفرات للتخفيف عن بحيرة سد حديثة تحسبا لزيادة الايرادات المائية المحتملة بفعل الامطار التي من المتوقع تساقطها على حوض النهر مع بدء الموسم الشتوي القادم".

وكانت الموارد قد وجهت دوائرها في المحافظة بتنبيه المواطنين عبر وسائل الاعلام المحلية في الرمادي"، داعية إلى توخي الحيطة والحذر، سيما المتجاوزين على حوض النهر من هذه الزيادات بالاطلاقات المائية مع قيامهم برفع هذه التجاوزات حتى لا تؤثر على انسيابية جريان المياه في نهر الفرات.

