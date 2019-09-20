ترامب يعلن فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني

ونقلت "روسيا اليوم" عن ترامب قوله، انه "تم فرض عقوبات على البنك الوطني الإيراني".

من جانبه، أشار وزير الخزانة الأمريكي، إلى أن العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران كبيرة جدا.

وكان ترامب قد أوضح يوم الأربعاء الماضي، أن حزمة جديدة من العقوبات على إيران سيتم الإعلان عنها، واصفا العقوبات الجديدة ضد إيران بـ "المؤثرة"، فيما أكد أن وجهة نظره تجاه هذا البلد لم تتغير.



وأوعز لوزير خزانته ستيفن منوتشين بتشديد العقوبات على إيران بشكل ملموس.

وبين الرئيس الأمريكي أن الحديث لا يدور عن حرب مع إيران إذ "هناك العديد من خيارات العمل".

