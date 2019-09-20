عبد المهدي يستقبل رئيس مقاطعة 'خيفي' الصينية

استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الجمعة، رئيس مقاطعة خيفي وسكرتير الحزب الشيوعي الصيني فيها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء "سعي العراق لإقامة علاقات تعاون وشراكة مع الصين والاعتزاز بالعلاقات القائمة بين الشعبين والبلدين الصديقين ومابلغه حجم التبادل التجاري، واصرار الحكومة العراقية على تعزيز فرص التعاون وإقامة افضل العلاقات مع الصين والترحيب بشركاتها ودعوتها للحضور الفاعل والمشاركة في بناء العراق وتطوير اقتصاده".
وأشار إلى أن "الوفد الكبير لزيارة الصين ومالقيه من ترحيب يعبّر عن الاهتمام بالعلاقات الثنائية والحرص المشترك على تطويرها بشكل جاد"، معبّراً عن "تقديره واعجابه بعمل ومنتجات شركتي صناعة السيارات ومعدات الطاقة الشمسية التي زارها خلال فترة اقامته".
من جهتهم، اعرب مسؤولو وفد مقاطعة خيفي عن اعتزازهم بمستوى العلاقات بين البلدين والسعي لتوسيعها والاستعداد لتلبية احتياجات العراق في المجالات كافة ، متمنين ان تثمر هذه الزيارة عن رفع مستوى التعاون بين البلدين.
ولفت البيان، إلى أن "رئيس مجلس الوزراء أنهى بهذا اللقاء برنامج زيارته لمحطته الأولى، متوجها واعضاء الوفد يوم غد، الى مدينة شنغهاي الصينية".
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