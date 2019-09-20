نصر الله يدعو إلى معاقبة العملاء اللبنانيين المتعاملين مع إسرائيل

دعا الامين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة، إلى معاقبة العملاء اللبنانيين الذين تعاملوا مع إسرائيل.
وأضاف أن "المقاومة تميز بين العميل وعائلته وهي التزمت بهذه القواعد خلال الاحتلال"، مؤكداً أن "المقاومة في عام 2000 التزمت بثقافتها على مختلف المستويات وسلمت العملاء الى الجيش ولم تقتل صوصاً".
وأوضح نصر الله، "نرحب بعودة الجميع ولكن ضمن الاليات القانونية بعد تسليم أنفسهم إلى مخابرات الجيش"، مبيناً أن "مسألة سقوط الاحكام بتقادم الزمن تحتاج الى نقاش قانوني ولا سيما بحق المجرمين والقتلة".
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