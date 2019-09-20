نصر الله يدعو إلى معاقبة العملاء اللبنانيين المتعاملين مع إسرائيل

ونقلت قناة "الميادين" عن نصر الله قوله خلال كلمة له، :"من تعامل مع إسرائيل يجب معاقبته على قدر جريمته"، مبيناً أنه "ليس هناك مبعدون الى إسرائيل بل هناك فارونوبالتالي المصطلح الاول خطأ".

وأضاف أن "المقاومة تميز بين العميل وعائلته وهي التزمت بهذه القواعد خلال الاحتلال"، مؤكداً أن "المقاومة في عام 2000 التزمت بثقافتها على مختلف المستويات وسلمت العملاء الى الجيش ولم تقتل صوصاً".



وأوضح نصر الله، "نرحب بعودة الجميع ولكن ضمن الاليات القانونية بعد تسليم أنفسهم إلى مخابرات الجيش"، مبيناً أن "مسألة سقوط الاحكام بتقادم الزمن تحتاج الى نقاش قانوني ولا سيما بحق المجرمين والقتلة".