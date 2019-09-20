إخماد حريق داخل مستشفى المسيب العام في بابل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً نشب، اليوم، داخل غرفة الاحصاء في مستشفى المسيب العام بمحافظة بابل".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، دون وقوع إصابات بشرية".

