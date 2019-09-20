إخماد حريق داخل مستشفى المسيب العام في بابل

أفاد مصدر أمني، الجمعة، بإخماد حريق داخل مستشفى المسيب العام في محافظة بابل.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقاً نشب، اليوم، داخل غرفة الاحصاء في مستشفى المسيب العام بمحافظة بابل".
وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، دون وقوع إصابات بشرية".
وأضاف أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق، دون وقوع إصابات بشرية".
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