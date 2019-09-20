مصدر: اعتقال منتسب بشرطة ذي قار اغتصب طفلا بعد استدراجه الى داره

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الاجهزة الامنية في قضاء الدواية شمال ذي قار اعتقلت منتسبا في الشرطة، بعد ان قام باستدراج طفل في السادسة من العمر الى داره وقام باغتصابه".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الضحية هو ابن لشهيد من ابناء المحافظة"، لافتا الى ان "المعتقل تم ايداعه في احد المراكز الامنية".

